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السفير الإيراني يشارك في مأدبة إفطار سفير السعودية في إسبانيا + صورة

السفير الإيراني يشارك في مأدبة إفطار سفير السعودية في إسبانيا + صورة
الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

شارك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى إسبانيا "حسن قشقاوي" في مأدبة إفطار رمضانية أقامها السفير السعودي "عزام بن عبد الكريم القين" مساء أمس الإثنين حيث ناقش الجانبان على هامش هذه المأدبة تطوير العلاقات بين طهران والرياض.

العالم - إيران

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني "علي شمخاني" قد التقى في بكين في يوم 10 آذار/مارس الحالي وزير الدولة مستشار الامن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان و عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني "فانغ يي" حيث تم التوقيع في هذا اللقاء على بيان ثلاثي لاستئناف العلاقات بين إيران والسعودية.

وكان وزير الخارجية "حسين أميرعبداللهيان" قد أعلن مؤخرا في تصريح لقناة الجزيرة عن دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لزيارة الرياض وأوضح أنه سيتم توجيه الدعوة للملك السعودي لزيارة طهران.

وكان المساعد السياسي لمكتب رئيس الجمهورية "محمد جمشيدي" قد أعلن في يوم 19 مارس الجاري أن الرئيس إبراهيم رئيسي رحب بدعوة الملك السعودي لزيارة الرياض، وأكد استعداد إيران لتعزيز التعاون مع السعودية.

الجدير بالذكر أن إعلان الاتفاق لاستئناف العلاقات بين ايران والسعودية لقي أصداء واسعة النطاق في الأوساط الخبرية والسياسية في العالم، والدعم والترحيب من مختلف دول العالم خاصة دول المنطقة، ما أدى إلى قلق قادة الكيان الصهيوني.

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