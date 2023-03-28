الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

شرطة الاحتلال تهاجم مسعى بن غفير لتشكيل الحرس الوطني

شرطة الاحتلال تهاجم مسعى بن غفير لتشكيل الحرس الوطني
الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

حذر مسؤولون كبار في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، من تشكيل قوة “الحرس الوطني” التي يسعى وزير الأمن القومي المتطرف “إيتمار بن غفير” لإقامتها.

العالم _ فلسطين

ويسعى “بن غفير” لتشكيل “قوة حماية” تكون تابعة له بشكل مباشر دون أن تكون مسؤولة من الشرطة، لكن الخطوة لاقت استهجانًا واسعًا من الشرطة التي حذرت من تداعيات الخطوة.

وجرى الحديث إسرائيليًا عن الحاجة لمثل هذه القوة خلال المواجهات في “المدن المختلطة” بالداخل المحتل أثناء معركة “سيف القدس” (مايو/ أيار 2021)، في ظل عجز شرطة الاحتلال و”حرس الحدود” عن السيطرة على الأحداث.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن ضابط كبير في شرطة قوله، وفق ترجمة وكالة “صفا”، إن لدى الشرطة قوة “حرس وطني” تعمل في إطار قوات “حرس الحدود” وتضم 500 عنصر تدخل سريع، بالإضافة للواء الأمن الداخلي الذي يضم 350 جنديًا، إلى جانب تشكيل الاحتياط المكون من نحو 3000 جندي.

وحذر الضابط من تشكيل قوة جديدة من “الحرس الوطني”، مؤكدًا أن الشرطة ستعارض بشدة هذه الخطوة وخاصة في صفوف قادتها.

وأضاف “حتى تتمكن من إقامة هكذا قوة يجب عليك سن قانون بهذا الخصوص، ولا أعلم بأي سياق سيُخضع الوزير هذه القوة لأوامره المباشرة”.

وتابع “لم يعرض علينا أحد حتى الآن خططًا بهذا السياق عدا الخطة القائمة التي تحتاج إلى ميزانيات لمواصلة تحقيقها”.

وأشار الضابط إلى أنه بإمكان الوزير تشكيل قوة ولكن شريطة أن تكون تابعة للشرطة مباشرة وليس له بشكل شخصي.

ولفت إلى أن “قيادة الشرطة فوجئت أمس باشتراط بن غفير الموافقة على تجميد التعديلات القضائية بالمصادقة على تشكيل قوة من الحرس الوطني لتخضع له مباشرة”.

واشتكى المتطرف “بن غفير” خلال الأسابيع الأخيرة من عدم تنفيذ شرطة الاحتلال أوامره، خاصة المتعلقة بقمع المتظاهرين خلال إغلاقهم طرقًا رئيسية في إطار احتجاجاتهم على التغييرات القضائية.

روابط ذات صلة

شاهد رسالة مسيرات يوم القدس لهذا العام في ايران

أكثر من 650 أسيرا فلسطينيا يعانون من أمراض مختلفة

6 دول عربية تحتج لدى واشنطن بشأن تصريحات وزير صهيوني ضد الفلسطينيين

الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يتنبى عملية اطلاق النار على الصهاينة في حوارة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دول خليجية تطوق الخسائر في أزمة بنك 'كريدي سويس'

شرطة الاحتلال تهاجم مسعى بن غفير لتشكيل الحرس الوطني

مأزق سياسي في الكويت..مواطنون وناشطون سياسيون يتظاهرون رفضا لحل البرلمان

عباس يقر تعديلات على قانون تعيين رئيس المخابرات العامة

بسبب تغريدة له.. 'السيسي' يثير موجة انتقادات في مصر!

العراق.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء