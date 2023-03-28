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الخارجية العراقية تعلن استقدام القائم بأعمالها في البحرين إلى بغداد

الخارجية العراقية تعلن استقدام القائم بأعمالها في البحرين إلى بغداد
الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

قررت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، استقدام القائم بالأعمال العراقيّ لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد، وذلك “تعزيزاً لمكانة الدبلوماسيَّة العراقيَّة التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسيَّة”.

العالم - العراق

وذكرت الخارجية العراقية، في بيان “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوجِّه بإعادة القائم بالأعمال العراقيّ لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد، ويأتي هذا الإجراء تعزيزاً لمكانة الدبلوماسيَّة العراقيَّة التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسيَّة”.

واستدعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، بوقت سابق اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى المملكة مؤيد عمر عبدالرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها “لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية”، بدون توضيح حتى الآن لتفاصيل الأزمة.

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الخارجية العراقية تعلن استقدام القائم بأعمالها في البحرين إلى بغداد

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