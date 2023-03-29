اميرعبداللهيان: ايران وروسيا على بعد خطوة واحدة من توقيع معاهدة التعاون الاستراتيجي طويل الأمد

العالم - ايران

وأكد امير عبداللهيان ان ايران وروسيا على بعد خطوة واحدة من توقيع معاهدة التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بينهما، مضيفا بأن التعاون بين البلدين مستمر بشكل جيد في اطار المنظمات الاقليمية والدولية.

وقدم وزير الخارجية الايراني الشكر للجانب الروسي على انتهائه من اعداد المعاهدة الاستراتيجية طويلة الامد بين البلدين قائلا ان الجانب الايراني ايضا قد راجع هذه المعاهدة ومن المؤمل ان تنتهي الدائرة القانونية في وزارة الخارجية الايرانية من وضع اللمسات الاخيرة على هذه المعاهدة في غضون اقل من شهر من الان.

وابدى امير عبداللهيان ترحيبه بعقد هذا اللقاء في موسكو وحسن استقبال نظيره الروسي له قائلا ان العلاقات بين البلدين تمضي قدما في مسارها السليم وان الوفود رفيعة المستوى للبلدين تتبادل الان وجهات النظر فيما بينها حول قضايا عديدة وفي مختلف المستويات ، مضيفا " ان رئيسي جمهورية البلدين هما في اتصال متواصل ومباشر فيما بينهما الان".

من جانبه رحب وزير الخارجية الروسي بزيارة نظيره الايراني لموسكو وقدم تهانيه بمناسبة عيد النوروز وحلول شهر رمضان المبارك وقال : نأمل في وضع اللمسات الاخيرة على معاهدة التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين ايران وروسيا على يد الدائرتين القانونيتين في وزارتي خارجية البلدين في غضون اقل من شهر من الان.

ويرافق وزير الخارجية الايراني في هذه الزيارة، مساعد شؤون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الايرانية مهدي صفري، وكبير مستشاري وزير الخارجية الايراني علي اصغر خاجي، وممثل ايران الخاص لشؤون افغانستان حسن كاظمي قمي، وعضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علي علي زادة.

من جانبه صرح وزير الخارجية الروسي أن العلاقات بين إيران وروسيا تمضي الی الامام وقال: إن المحادثات بين إيران وروسيا مستمرة بشكل نشط في مختلف المجالات.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف : شهدت العلاقات والتبادلات الثنائية في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية والاقتصادية تقدما ملحوظا كما هناك مشاريع مشتركة قيد التنفيذ.

وتابع: في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي نمت العلاقات بشكل مطرد ولدينا تعاون وثيق في الشؤون الدولية والإقليمية واليوم كل هذه القضايا مدرجة على أجندة مفاوضاتنا.

وهنأ لافروف، حلول عيد النوروز وشهر رمضان المبارك، معربا عن أمله في إجراء مفاوضات مفيدة ومثمرة مع نظيره الإيراني.