نشطاء البحارنة يستبشرون الافراج عن فضيلة عبدالرسول وزوجها واخيه

فضيلة عبدالرسول التي تم اعتقالها ومحاكمتها واعادة محاكمتها في يوم المرأة العالمي، نظام البحرين اتخذ القرار بالافراج الفوري عنها بعد ان كانت قد اعتقلت لانها آوت احد المطلوبين عندما هرب من مستشفى الطب النفسي.

تداول نشطاء البحارنة بوستات في المنصات الرقمية داخل البحريني عندما اعتقلت السلطات فضيلة عبدالرسول وزوجها وشقيق زوجها، وبعد استئناف محاكمتهم وتوقفهم لاسبوع رهن الاعتقال، تمت اعادة المحاكمة في يوم المرأة العالمي، ولكن اليوم النظام في البحرين تراجع عن هذا القرار بعد حكم قضائي بانهاء محاكمتهم لاكتفاء المدة.

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