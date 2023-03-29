سلوتسكي: مساعد بوتين يعتزم زيارة إيران

العالم - ايران

والتقى وزير الخارجية الايراني ، حسين أمير عبد اللهيان ، اليوم (الأربعاء) مع رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية ونائب رئيس مجلس الدوما الروسي في موسكو وعقد معهم جولة من المباحثات .

وأكد الطرفان في هذا الاجتماع ، الذي عقد بحضور 12 عضوا بارزا في هذه اللجنة ، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية الإيرانية ، ونائب رئيس مجلس دوما الدولة الروسي ، وبعض مدراء وزارة الخارجية الروسية على ضرورة توظيف قدرة الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون الثنائي وناقشا مختلف قضايا التعاون بين البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

وقال أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الايراني في هذا الاجتماع: إن العلاقات بين البلدين تسير على الطريق الصحيح والأمور تسير الى الامام بشكل جيد.

وأضاف: نحن سعداء بالعلاقة الوثيقة بين رئيسي البلدين ، وان زيارة السيد بوتين لطهران شكل تطوراً هاماً ، وكانت نتيجة اللقاءات والمحادثات بين مختلف المسؤولين في البلدين هي التقدم وتنويع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأضاف أمير عبد اللهيان: تلعب الدبلوماسية البرلمانية دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات بين البلدين ، وتعد اللجنة البرلمانية العليا المشتركة بين البلدين إطارًا جيدًا للغاية للمساعدة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي ، قال وزير خارجية الايراني : إن إحياء الاتفاق النووي مع الالتزام الكامل من جميع الأطراف بتعهداتهم والإلغاء التام للحظر ضد إيران هو أولويتنا ، وقد تصرفنا بمسؤولية في هذا الصدد وأظهرنا التزامنا بالمفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ، لكن حكومة الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من اتخاذ قرار في هذا الصدد.

وأكد وزير الخارجية الايراني على سلمية الأنشطة النووية لايران وقال : لقد أجرينا محادثات وجهًا لوجه مع السيد غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ونود في اطار هذه المباحثات إزالة المزاعم التي لا أساس لها فيما يتعلق بأنشطة ايران النووية السلمية .

بدوره اشار سلوتسكي ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما ، في هذا اللقاء إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها فالودين ، رئيس مجلس الدوما الروسي ، إلى طهران والاجتماع المشترك للتعاون البرلماني رفيع المستوى بين البلدين وقال : "برلماني البلدين يتعاونان بشكل جيد ومن الضروري توظيف هذه القدرة لتعزيز العلاقات الثنائية ".

وأضاف: إن مساعد بوتين سيزور طهران قريبًا ويبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد سلوتسكي: إننا نولي اهتماما كبيرا بالقضايا المهمة للعلاقات والتعاون الثنائي ، خاصة ممر الشمال - الجنوب ، ومن الضروري اكمال هذا الممر بسرعة بالتعاون المشترك بين الجانبين ، خاصة في محور رشت أستارا.

ووصف ممر العبور بين الشمال والجنوب بأنه أكبر مشروع في القرن وأضاف: المفاوضات الجارية في موسكو بحضور نائب وزير الطرق الإيراني فرصة جيدة لإزالة العوائق المتبقية في هذا المجال.

وأكد هذا المسؤول البرلماني: نحن في الدوما الروسي نحاول تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وفي إشارة إلى الاتهامات التي وجهتها أوكرانيا وبعض الأطراف الغربية بشأن استخدام طائرات إيرانية بدون طيار ضد أوكرانيا ، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما: "ليس لدى أوكرانيا وأمريكا وأوروبا اي دليل وجيه لاستخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار في الحرب في أوكرانيا ، وهم يتخذون هذا الادعاء كذريعة لأهدافهم السياسية الأخرى.

وقال أيضا: إن الاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات بين البلدين هو اتفاق تاريخي وله تأثير إيجابي على أمن المنطقة بأسرها ، ونحن ندعمه.

وتم في هذا الاجتماع ، مناقشة آخر تطورات التعاون الثنائي في منطقة بحر قزوين والطاقة وغيرها من مجالات التعاون بين البلدين وتم تبادل الآراء بشانها.