شاهد.. نشطاء التواصل العرب يعلقون على أهم الأحداث الدولية

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في التفاصيل.. لأكثر من عقد من الزمن، سيطر وصف الربيع العربي على التغطيات والمناقشات السياسية حول العالم. اليوم يبدو أن الصورة انقلبت، وبتنا نتحدث عن الربيع الأوروبي. من فرنسا إلى البرتغال وايطاليا، تظاهرات واحتجاجات تعم الشوارع والمدن، وأخر محطات الربيع الأوروبي المقبل المانيا. ما يجري في الدول الاوروبية، حظي باهتمام الناشطين على مواقع التواصل.



وأما "حمزة يوسف"، أول رئيس وزراء مسلم في اسكتلندا، الحزب الوطني الأسكتلندي اختار يوسف ليكون زعيما له وبالتالي رئيسا للوزراء، ليدخل التاريخ كأول مسلم يتقلد هذا المنصب. واختيار حمزة يوسف رئيسا لوزراء اسكتلندا اثار تعليقات كثيرة على مواقع التواصل.



ويبدو أن الحرب التكنولوجية وصراع التطبيقات الذكية دخل مرحلة مختلفة بين الولايات المتحدة والصين، واشنطن تدرس إمكانية حظر تطبيق تيكتوك الصيني في البلاد. الولايات المتحدة تتذرع في خطوتها هذه بأن التطبيق الصيني أداة تجسس، بينما يرد ناشطون بأن واشنطن تريد حظر التطبيق لانه يمثل تفوقا صينيا في هذا المجال. وهذه القضية تحظى باهتمام المتابعين لمواقع التواصل بطبيعة الحال.



في موضوع آخر.. من العادات السيئة، وفي شهر رمضان تحديدا، تصوير موائد الطعام ونشرها على مواقع التواصل وشبكات الإنترنت. هذه العادة السيئة تؤذي الكثيرين، ما دفع بناشطين لإطلاق حملة على هذه المواقع بوقف عادة التباهي بالموائد في شهر رمضان. وتفاعل واسع مع هذه الحملة على مواقع التواصل.

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