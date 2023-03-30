رئيسة تايوان تصل إلى نيويورك

العالم- أسيا والباسفيك

جاء ذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في توقف قبل زيارات إلى جزر أمريكا الوسطى المتمتعة بالحكم الذاتي في غواتيمالا وبليز، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتقوم الرئيسية التايوانية برحلة دبلوماسية تستغرق 10 أيام إلى أمريكا الجنوبية والوسطى تشمل المرور عبر الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إنه سيلتقي تساي خلال توقفها في لوس أنجلوس في طريق عودتها إلى وطنها في الخامس من أبريل/ نيسان، فيما لم تؤكد تايوان مثل هذا الاجتماع.

من جانبه، ادعى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أمس الأربعاء ان عبور تساي عبر الولايات المتحدة كان خاصا وغير رسمي ويتفق مع سياسة الصين الواحدة.

وفي وقت سابق، هددت الصين، أمس الأربعاء، بالرد إذا التقى رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي بالرئيسة التايوانية تساي إنغ وين خلال توقف مخطط له في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أي تحرك من هذا النوع سيكون "استفزازًا".

وصرحت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في الصين، في مؤتمر صحفي بأنه "إذا اتصلت برئيس مجلس النواب الأمريكي ماكارثي، سيكون هذا استفزازًا آخر ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة، ويؤذي سيادة الصين وسلامتها الإقليمية، ويدمر السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وكثفت الصين من نشاطاتها العسكرية قرب تايوان، حيث أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، في مطلع أغسطس/ آب 2022.

وتقول الصين إن أنشطتها في المنطقة مبررة، في إطار سعيها للدفاع عن سلامة ووحدة أراضيها، ولتحذير الولايات المتحدة من "التواطؤ" مع تايوان.

يشار إلى أن تايوان (الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.