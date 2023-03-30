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سوريا.. إصابة جنديين جراء عدوان اسرائيلي على محيط دمشق

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية فوق سماء العاصمة دمشق، اسفر عن اصابة جنديين اثنين.

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، إن حوالي الساعة 20 :1 من فجر اليوم الخميس نفذ كيان الاحتلال الاسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وأضاف، أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، حيث أسفر عن إصابة جنديين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية جراء العدوان.

وكان قد سمع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية بعد قصف عنيف في غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مواقع منها عسكرية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد بالفيديو... سوريا.. إصابة جنديين جراء عدوان اسرائيلي على محيط دمشق

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