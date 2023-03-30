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البرلمان التركي يصوت اليوم على طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو

البرلمان التركي يصوت اليوم على طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو
الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

جدد البرلمان التركي، اليوم الخميس، كموعد للتصويت على طلب انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو"، لتصبح العضو الحادي والثلاثين في التحالف.

العالم- تركيا

وحدد البرلمان التركي التصويت عند الساعة 2:00 بعد الظهر (1100 بتوقيت غرينتش)، لتكون تركيا العضو الأخير في "الناتو" الذي يصوت على هذا الطلب، بعد أن كان برلمان هنغاريا صادق قبل يومين على الطلب.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب الانضمام إلى "الناتو" العام الماضي.

وأبدت فنلندا حرصها على الانضمام إلى الناتو مع السويد في وقت واحد، لكن اعتراضات أنقرة على ملف ستوكهولم والتي شملت الاحتجاج على حرق القرآن غيرت المعطيات.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده قد تفصل انضمام السويد عن مسار فنلندا.

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