تونس..القوى الديمقراطية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

العالم- تونس

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل التونسية، بحضور قيادات من جبهة الخلاص، التي أصرت على المشاركة في هذه الوقفة، بالإضافة إلى ممثلين عن عائلات الموقوفين.

وتتكون تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية من حزب العمال والتكتل والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب.

ورفعت خلال الوقفة شعارات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين وباستقلالية القضاء، وتندّد بالاستبداد.

ووفق موقع" العربي الجديد " قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، إنّ "هذا التحرك جاء بدعوة من تنسيقية القوى الديمقراطية وعائلات المعتقلين، والقوى الديمقراطية تتبنى في الحقيقة عدة قضايا كقضية النقابيين والإعلاميين، وطبعاً بحضور سياسيين، وكل من يؤمن بقضية المعتقلين"، مبيناً أنّهم سيواصلون التحركات، ولن يقف الأمر عند وقفة اليوم.

بدوره قال رئيس حزب التكتل خليل الزاوية، إنّ "المعارضة الديمقراطية مبنية على الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان"، مؤكداً أن "هذه الجهود ستؤتي أُكلها على المدى الطويل أو القصير"، مضيفاً: "سبق لنا أن عشنا مثل هذه الإيقافات والمحاكمات والاعتقالات في عهد بن علي، ولم يؤدِ ذلك إلى نتيجة، وبالتالي من الضروري مواصلة النضال".

وبين الزاوية أنّ "الاعتقالات أضعفت البلاد، هذا يخلق فرزاً سياسياً ونقاشات ومواقف وتصورات سياسية جديدة".