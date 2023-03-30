مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران والجزائر

العالم - ايران

وهنأ أمير عبد اللهيان، وزير خارجية الجزائر الجديد، على تعيينه في هذا المنصب، وتمنى له النجاح في مهمته الجديدة.

وتبادل أمير عبداللهيان ووزير خارجية الجزائر، في هذه المباحثات، التهنئة بشهر رمضان المبارك، وتبادلا وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية، وكذلك التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطورات في فلسطين.

وفي هذه المباحثات، أبلغ وزير الخارجية تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحارة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ودعا وزير خارجية الجزائر لزيارة طهران، الأمر الذي رحب به عطاف.

بدوره نقل وزير خارجية الجزائر تحيات كبار المسؤولين في بلاده إلى كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا الاستعداد لتعزيز العلاقات الثنائية مع ايران بمختلف الأبعاد.

كما أكد الوزيران مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.