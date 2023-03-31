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شاهد.. خلفيات المشهد الانقسامي في لبنان

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

المشهد السياسي اللبناني مفتوح على مصراعيهم على أخطر الانقسامات السياسية في البلاد.

العالم - استديو بيروت

فرض عمودي عميق ومفردات الطائفية باتت يوما في القاموس السياسي اللبناني لكن الاخطر من هذا الانقسام السياسي انه يؤسس لانقسام شعبي بدأت تظهر ملامحه في السنوات الاخيرة.

يستعر عند كل منعطف ياخذ بعدا ثقافيا اجتماعيا يكاد يصل سيطرة لغة اللغاء للشراكة في الوطن.

انتم لا تشبهوننا، ثقافتكم تختلف عن ثقافتنا لكم لبنانكم ولنا لبناننا هذه اللغة التي يحاول البعض الترويج لها في المجتمع اللبناني، ويعمل بعض الاعلام على تكريسها وتعميق الخلافات السطحية لتصبح اختلافات جذرية تؤسس لفك الشراكة للوطن الحواحد.

ناقش برنامج "استوديو بيروت" في أحدث حلقاته هذه المواضيع مع الصحفي والكاتب السياسي غسان جواد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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