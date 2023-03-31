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الرئيس الصيني يدعو الاتحاد الأوروبي للتمسك بقوة 'باستقلاله الاستراتيجي'

الرئيس الصيني يدعو الاتحاد الأوروبي للتمسك بقوة 'باستقلاله الاستراتيجي'
الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بكين، على ضرورة أن يتمسك الاتحاد الأوروبي بقوة "باستقلاله الاستراتيجي".

العالم - أسيا و الباسفيك

ووصل سانشيز يوم أمس الخميس في زيارة رسمية للصين لإجراء محادثات مع شي جين بينغ.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الرئيس الصيني قوله "من أجل التنمية الصحيحة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، من الضروري أن يتمسك الاتحاد الأوروبي بشدة باستقلاله الاستراتيجي".

وشدد شي جين بينغ على أن الصين والاتحاد الأوروبي يلتزمان بمبدأ التعددية وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويدافعان عن التسوية السلمية للنزاعات الدولية، منوها بأنه يتوجب أن يكون كلا الجانبين شريكين على طريق التحديث والخير. وحل المشكلات العالمية بشكل مشترك.

كما لفت شي جين بينغ إلى أن الصين مستعدة للدخول في حوار وتعاون شاملين مع الاتحاد الأوروبي بروح الاستقلال والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، وأعرب عن أمله في أن تلعب إسبانيا دورا نشطا في تعزيز الحوار والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي.

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الرئيس الصيني يدعو الاتحاد الأوروبي للتمسك بقوة 'باستقلاله الاستراتيجي'