طائرات صينية تعبر خط المنتصف في مضيق تايوان

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت الوزراة في تقرير لها إن "9 مقاتلات صينية وطائرة مسيرة عبرت الخط في غضون 24 ساعة".

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أمس أنها سترد على الأنشطة العسكرية الصينية قرب الجزيرة بعد رصدها مقاتلتين و3 سفن صينية بالقرب من الجزيرة.

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة التايوانية قامت بمراقبة الوضع، وكلّفت طائرات وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية للردّ على هذه الأنشطة"، مؤكداً أنّ "المقاتلات والسفن الصينية لم تعبر الخط الفاصل لمضيق تايوان، كما لم تدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية".

ويأتي ذلك تزامنا مع قيام الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون، برحلة دبلوماسية تستغرق 10 أيام إلى أميركا الجنوبية والوسطى، تشمل المرور عبر الولايات المتحدة، فيما هددت الصين بالرد إذا التقى رئيس مجلس النواب الأميركي، "كيفين ماكارثي"، بالرئيسة التايوانية تساي إنغ وين خلال توقف مخطط له في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أي تحرك من هذا النوع سيكون "استفزازا".

وكثفت الصين من نشاطاتها العسكرية قرب تايوان، حيث أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية منذ سنوات، ردّاً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، في مطلع آب/ أغسطس 2022.

يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.