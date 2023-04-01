السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣
٠٨:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير الايراني في بغداد : طهران لم تفكّر أبدا في اجتياح كردستان العراق

السفير الايراني في بغداد : طهران لم تفكّر أبدا في اجتياح كردستان العراق
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

 أكّد السفير الإيراني لدى بغداد "محمد كاظم آل صادق"، على أنّ طهران لم تفكّر أبدا في اجتياح منطقة كردستان العراق، رغم كافة التحركات الارهابية – الامريكية التي تنطلق من المنطقة ضد ايران؛ مفندا كافة الشائعات التي دارت حول هذا الادعاء.

العالم - ايران

يتبع ...

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الإتفاقية الأمنية بين إيران والعراق.. ضرورة مُلّحة لحماية العلاقات الثنائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يعزز مشاريعه الاستيطانية بالضفة المحتلة

السفير الايراني في بغداد : طهران لم تفكّر أبدا في اجتياح كردستان العراق

إجراءات عراقية لمنع تهريب الدولار الى الخارج

السوداني يبحث الاستغناء عن الاستيراد والتحول إلى مرحلة التصدير

انفجار يهدّد سجون لبنان والموعد 4 ابريل

أديس أبابا تسقط التهم الموجهة لقيادات "تيغراي"