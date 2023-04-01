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الجيش السوري يتصدى لهجوم ارهابي بريف حلب الغربي

الجيش السوري يتصدى لهجوم ارهابي بريف حلب الغربي
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصدت وحدات من الجيش السوري العاملة في ريف حلب الغربي لهجوم إرهـابي شنّته مجموعات مسلـحة تنتشر بالريف الغربي وقضت على أعداد من أفرادها وأصابت آخرين منهم.

العالم - سوريا

وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن “وحدات من قواتنا المسلحة تصدت لهجوم إرهـابي على قواتنا مساء أمس على محور بسرطون في ريف حلب الغربي، وصباح اليوم في قرية الدانا قرب معرة النعمان بريف إدلب.”

وأضاف البيان: إن وحدات الجيش أوقعت أعداداً من القتــلى والمصابين في صفوف المهاجمين.

الجدير بالذكر أنه بتاريخ 24 مارس الجاري، تصدّت وحدات من الجيش السوري لهجوم شنّه إرهـابيو تنظيم ” النصرة” على مواقع الجيش في منطقة كفر عمة شرق الأتارب بريف حلب الغربي مستغلة وقت الإفطار، وقضت على أعداد كبيرة منهم وأصابت آخرين.

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