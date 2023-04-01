السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش الصومالي يحبط هجوما شنه 14 عنصرا من "حركة الشباب"

الجيش الصومالي يحبط هجوما شنه 14 عنصرا من
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

أحبطت القوات الحكومية الصومالية هجوما شنه 14 مسلحا، اليوم السبت، من جماعة الشباب الإسلامية المتطرفة.

العالم - أفريقيا

وحاولت العناصر الإرهابية مهاجمة قاعدة للجيش الصومالي في منطقة باي، حسبما ذكرت وكالة "مستقبل ميديا الإخبارية"، اليوم السبت، نقلا عن مصادر.

وذكر التقرير أن الاشتباك وقع على بعد 4.3 ميلا جنوب مدينة بيدوة، حيث قتلت القوات الصومالية جميع المسلحين الذين شاركوا في الهجوم على معسكر الجيش.

يذكر أن حركة الشباب الإرهابية كانت قد أعلنت الولاء للقاعدة في عام 2009 وأصبحت تابعة لها في عام 2012، وتدر الآن حوالي 100 مليون دولار سنويا للشبكة الإرهابية، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.

وشنت الجماعة مواجهات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية التي تتخذ من مقديشو مقرا لها، وانخرطت في هجمات إرهابية وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية الأممية في البلاد، ولا تزال حركة الشباب تسيطر على مناطق واسعة في وسط وجنوب الصومال.

روابط ذات صلة

مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين بتفجير انتحاري في الصومال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. تراجع التطبيع مع الكيان ورفض تطويره إلى أمني

البوصلة..  47 عاما على ذكرى يوم الأرض.. ماذا يحضّر الفلسطينيون؟

ما هي القضايا التي ناقشها وزيرا خارجية سوريا ومصر ؟

الجيش الصومالي يحبط هجوما شنه 14 عنصرا من "حركة الشباب"

الصحة العراقية تسجل 515 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

استياء أميركي من عودة العلاقات العربية مع سوريا