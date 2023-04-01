السوداني: مصفى كربلاء سيوفر 70% من احتياج العراق للمنتجات النفطية

العالم - العراق

وقال السوداني : إن" قيمة هذا المشروع أنه نفذ وفق المعايير الدولية وبأحدث التكنولوجيا"، لافتا إلى، أن" المصفى يمثل مشروعاً استراتيجياً ينفذ لأول مرة منذ الثمانينيات".

وأضاف، أن" المصفى سيوفر من 60 إلى 70 في المئة من حاجة العراق للمنتجات النفطية"، مبينا، أن" المصفى منجز كبير ومهم للاقتصاد الوطني ويضع العراق على الطريق الصحيح في الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية".

واشار إلى، أن" استثمار الطاقة ضمن أولويات البرنامج الحكومي"، مؤكدا، أن" المصفى سوف يشغل من كوادر عراقية 100 في المئة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد افتتح، صباح اليوم السبت، مصفى كربلاء بطاقة استيعابية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً.