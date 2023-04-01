السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

البرلمان الباكستاني يهنئ بذكرى تاسيس الجمهورية الاسلامية في ايران

البرلمان الباكستاني يهنئ بذكرى تاسيس الجمهورية الاسلامية في ايران
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

بعث كل من رئيس ونائب رئيس المجلس الوطني الباكستاني، رسالة الى الحكومة والشعب الايرانيين، قدما فيها التهنئة لمناسبة حلول الذكرى الـ 44 لتاسيس نظام الجمهورية الاسلامية المقدس في ايران.

العالم - ايران

وافادت ارنا، ان "راجا برويز شريف" رئيس المجلس الوطني الباكستاني، هنأ في رسالة بعثها الى ايران حكومة وشعبا وبرلمانا، حلول ذكرى تصويت الشعب الايراني بـ "نعم" على تاسيس نظام الجمهورية الاسلامية في البلاد (12 فروردين 1357 -1 نيسان /ابريل 1979م).

من جانبه، ابرق نائب رئيس البرلمان الباكستاني "زاهد اكرم درابي"، بالتهنئة الى الحكومة والشعب في ايران الثورة، بمناسبة "يوم 12 فروردين".

ويحتفي الشعب الايراني الثوري كل عام، لمناسبة الملحمة العظمى التي سطّرها في "12 فروردين" الموافق 1 من نیسان/أبریل، اي ذكرى تأسیس "نظام الجمهوریة الإسلامیة" المقدس في ايران، عبر الاستفتاء العام الذي دعا إلیه مفجر الثورة الاسلامية "الإمام الخمیني" (رض) عام 1979 م.

روابط ذات صلة

رئيسي : يوم الجمهورية الاسلامية يجسد ارادة الشعب في تكريس السيادة الدينية 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمن العراقي ينفي اختفاء المتهم بقتل هشام الهاشمي

'الجهاد الاسلامي' تبارك عملية الدهس في الخليل

سوريا.. هزتان أرضيتان بقوة 4 درجات تضرب شمال اللاذقية

البرلمان الباكستاني يهنئ بذكرى تاسيس الجمهورية الاسلامية في ايران

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. الانفتاح العربي على سورية... السودان وعقدة الجيش وقوات الدعم السريع

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-04-2023