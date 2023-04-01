البرلمان الباكستاني يهنئ بذكرى تاسيس الجمهورية الاسلامية في ايران

العالم - ايران

وافادت ارنا، ان "راجا برويز شريف" رئيس المجلس الوطني الباكستاني، هنأ في رسالة بعثها الى ايران حكومة وشعبا وبرلمانا، حلول ذكرى تصويت الشعب الايراني بـ "نعم" على تاسيس نظام الجمهورية الاسلامية في البلاد (12 فروردين 1357 -1 نيسان /ابريل 1979م).

من جانبه، ابرق نائب رئيس البرلمان الباكستاني "زاهد اكرم درابي"، بالتهنئة الى الحكومة والشعب في ايران الثورة، بمناسبة "يوم 12 فروردين".

ويحتفي الشعب الايراني الثوري كل عام، لمناسبة الملحمة العظمى التي سطّرها في "12 فروردين" الموافق 1 من نیسان/أبریل، اي ذكرى تأسیس "نظام الجمهوریة الإسلامیة" المقدس في ايران، عبر الاستفتاء العام الذي دعا إلیه مفجر الثورة الاسلامية "الإمام الخمیني" (رض) عام 1979 م.