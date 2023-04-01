الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي فوق حمص وتسقط صواريخ

العالم - سوريا

وذكرت قناة "الإخبارية السورية" أن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في المنطقة الوسطى، وسمع دوي انفجارات في منطقة حمص.

وأشار مراسل "الإخبارية" إلى أن الاستهداف تم عبر إطلاق الصواريخ وأسقطت الدفاعات السورية بعضها، وفي الوقت ذاته اقتصرت الأضرار على الماديات.

هذا وقد ذكر مصدر عسكري سوري فجر يوم الجمعة الماضية، أن الطيران الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق، مؤكدا إسقاط عدد منها.

وأوضح المصدر العسكري قائلا: "في تمام الساعة 17: 00 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق".

وأضاف المصدر: " وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها ، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".