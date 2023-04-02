اندونسيا ترفض استقبال المنتخب الاسرائيلي في بطولة كأس العالم للشباب فماذا كان رد الفيفا؟

العالم - خاص بالعالم

وشهدت الخطو الاندونسية تفاعلا واسعا وتأييدا وترحيبا في شبكات التواصل في العالم العربي حيث كتب "جهاد" معلقا على هذا الموضوع: "استبعاد إندونيسيا من تنظيم كأس العالم لكرة القدم تحت عشرين عاما بعد رفضها استضافة منتخب بني صهيون. يكفيكم شرف الموقف ولتذهب البطولة إلى الجحيم".

وغرد "فهد الحربي" كاتبا حول هذا الموضوع: "الفيفا والغرب حرموا روسيا من كاس العالم ومن كافة الالعاب الرياضة ومقاطعة على كافة الأصعدة. نحن لنا كل الحق في حرمان ومقاطعة كيان غاصب يحتل الاراضي العربية والاسلامية، اندونيسيا لها الحق ايضا ونشكر كل من خلف هذا القرار برفض استضافتهم اندونيسيا فعلت ما لم يفعله غيرهم".

وجاء على حساب حركة المقاطعة بي دي إس حول الخطو الاندوسية: "نحيي موقف الشعب الإندونيسي الصديق، الذي دافع عن الحقوق الفلسطينية وضغط من أجل استبعاد فريق الأبارتهايد الإسرائيليّ من هذه البطولة، كما نحيّي حاكم مقاطعة "بالي" الذي رفض استقبال الفريق "الإسرائيلي" بسبب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

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