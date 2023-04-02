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شاهد.. تفاعل نشطاء شبكات التواصل مع "حملة تحدي الكارني" في المغرب

الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

في ظل أوضاع معيشية صعبة، وارتفاع في أسعار السلع، ومع حلول شهر رمضان المبارك، عادت حملة تحدي الكارني في المغرب، وهي حملة يقوم القيمون عليها بدفع ديون المترتبة على كثير من الناس لمحلات البقالة والغذاء، ولقت هذه الحملة نجاحا وترحيبا واسعا في الشارع المغربي.

العالم - خاص بالعالم

وشهدت حملة حملة تحدي الكارني في المغرب تأييدا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعية حيث كتب "كريم الهاني" حول هذه الحملة مغردا: "الحملة في سياق لا يمكن وصفه إلا بالقاسي على الأسرة المغربية؛ الغلاء صادم وصعب بالنسبة لجيوب الأسر هذه السنة حتى أكثر من السنة الماضية. لهذا كل مساعدة بالمال أو النشر سوف تشكل فارقا في حياة المحتاجين".

وغرد "تميم العنتري" حول هذه الحملة: "السلام عليكم ربي يجزيكم و يوفقكم".

وجاء في حساب "غورين" حول هذا الموضوع: "جزاهم الله خيرا يا ريت هالحملة تطبق في كل الدول العربية".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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