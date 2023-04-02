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صدور أوامر ملكية سعودية بتعيين وإعفاء مسؤولين 

صدور أوامر ملكية سعودية بتعيين وإعفاء مسؤولين 
الأحد ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، عدداً من الأوامر الملكية، تتضمن تعيين مسؤولين جدد في مناصب رفيعة وإعفاء آخرين.

العالم - السعودية

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن الأوامر تضمنت إعفاء الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود محافظ الدرعية من منصبه.

كما أصدر الملك سلمان أمراً بإعفاء فهد بن عبد المحسن بن صالح الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، من منصبه.

وتضمن الأمر تكليف إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى.

كما عيّن وفق الأوامر فهد الرشيد مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وقرر الملك السعودي كذلك إعفاء محمد بن طلال النحاس، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من منصبه، وتعيين عبد العزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة بالمرتبة الممتازة.

ويصدر الملك سلمان بين الحين والآخر عدة أوامر ملكية تتضمن تعيينات لشخصيات في مناصب عليا وإقالة آخرين، كان أبرزها نهاية شهر سبتمبر 2022، بنقل منصب رئاسة الوزراء إلى ولي عهده محمد بن سلمان، وإعادة تشكيل المجلس.

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