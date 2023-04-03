الصحة الايرانية : تسجيل 713 إصابة و 18 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاثنین انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 713 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 592 ألفا و 968 إصابة مؤكدة.

واشار التقرير الى تسجيل 18 وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 145 ألفا و 409 حالة وفاة.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 496 الفا و263جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

وأوضحت من الأمس حتی اليوم وبناءً على معايير تشخيصية نهائية ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 401 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 346 ألفا و 892 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 737 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.