ممثل الولي الفقيه في القوة الجوفضائية: جريمة الصهاينة لن تمر دون رد

العالم - ايران

واضاف حجة الاسلام تويسركاني في جلسة قرآنية في مقر القوة الجوفضائية للحرس الثوري اليوم الاثنين ان استشهاد هذين الشهيدين المدافعين عن مراقد آل البيت عليهم السلام سيكون مقدمة لانتصارات كبيرة في هذا العام لكن هذه الجريمة لن تمر دون رد.

واكد حجة الاسلام تويسركاني ان عداء الصهاينة للثورة الاسلامية سوف لن ينتهي وسيستمر حتى ظهور الامام صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.

كما اشار الى بسالة شهداء القوة الجوفضائية للحرس الثوري قائلا: ان هذه القوة وبفضل جهود الشهداء امثال الشهيد طهراني مقدم والشهيد كاظمي وبسالة كوادرها الولائية وقيادة العميد حاجي زادة قد تحولت الى احد مكامن قوة واقتدار الثورة الاسلامية في عالمنا اليوم.