اكمال الوحدات البخارية لـ 8 محطات طاقة تركيبية

العالم - ايران

وبناءً على المسوحات التي أجريت في إحصاءات صناعة الكهرباء ، في العام الايراني الماضي ، تم تشغيل 8 وحدات لتوليد الطاقة البخارية من محطات توليد الطاقة التركيبية في البلاد بقدرة 1316 ميغاوات.

ونظرًا لحقيقة أن توليد الكهرباء في محطات توليد الطاقة هذه لا يتطلب وقودًا جديدًا ويتم توفيره من فقدان الطاقة لوحدات توليد الطاقة الغازية ، فقد وفرت هذه المحطات في العام الماضي 2.05 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ووفقا لتقرير وكالة فارس ، فان وحدة التوليد البخارية لمحطة خرم اباد لتوليد الطاقة ، ووحدة التوليد البخارية 1 و 3 لمحطة بارس الجنوبي لتوليد الكهرباء ، ووحدة التوليد البخارية 3 من محطة ارومية لتوليد الكهرباء ، ووحدة التوليد البخارية 2 لمحطة سبلان لتوليد الطاقة ، ووحدة التوليد البخارية 2 من محطة فردوسي لتوليد الكهرباء ، ووحدة التوليد البخارية 2 من محطة عسلوية لتوليد الكهرباء كل منها بقدرة 160 ميغاواط ووحدة بخارية غرب كارون بطاقة 196 ميغاواط هي من بين محطات توليد الكهرباء التي تم تشغيلها في إطار اكمال الوحدات البخارية لمحطات توليد الطاقة التركيبية .