مسؤول: سيتم قريباً تأسيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والسعودية

العالم - ايران

وقال كيوان كاشفي في الاجتماع الـ82 لمجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في محافظة كرمانشاه (غرب): إن تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية كان القضية السياسية والاقتصادية الرئيسية للبلاد في الشهر الماضي، وبناءً على ذلك سيتم قريبًا تأسيس غرفة تجارة مشتركة بين إيران والسعودية، بمتابعة من غرفة التجارة الايرانية.

واعتبر هذا القرار السياسي الذي كانت نتائجه إيجابية للغاية على اقتصاد البلاد آلية مفيدة، معربا عن أمله في استمرار هذه التعاملات الإيجابية مع مختلف الدول.

واعتبر رئيس غرفة تجارة كرمانشاه عودة الهدوء والاستقرار إلى الأسواق المالية، بما في ذلك العملة الصعبة والذهب، إنجازا إيجابيا لتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية، وقال: ان ذلك يدل على تأثير القرارات السياسية الصحيحة على اقتصاد البلاد.

واوضح كاشفي ان إيران والسعودية يعتبران بلدين كبيرين ومهمين في المنطقة، مضيفا: إن التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين هو أساس الاستقرار في المنطقة.

واشار الى أن القطاع الخاص قد بدأ بالفعل الإجراءات اللازمة للتعاملات الاقتصادية مع السعودية، واضاف: لقد بدأ التخطيط اللازم للتعامل الاقتصادي مع السعودية وغرفة التجارة فيها.

واوضح عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية أن السعودية من الدول القليلة في المنطقة التي ليس لدينا معها غرفة تجارة مشتركة، وقال: بمتابعة من الغرفة الإيرانية، سيتم قريباً تأسيس غرفة تجارة مشتركة بين البلدين وستكون خطوة مفيدة لتحقيق الأهداف الاقتصادية لإيران والسعودية.

واردف كاشفي قائلا: كما نخطط لبدء تبادل زيارات وفود رجال الأعمال فور إعادة فتح سفارتي البلدين.

ومضى قائلا: السعودية اقتصاد كبير لم يتم لحد الآن الاستفادة من امكانياته كما ينبغي، بحيث ان ذروة التبادل التجاري مع السعودية والتي كانت في العام 2011 لم تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الايرانية إلى التجارة الخارجية للسعودية البالغة حجمها 300 مليار دولار، والتي يمكن أن تفتح لإيران سوقا لا يقل عن 2 إلى 3 مليارات دولار في السنوات المقبلة.

وبحسب كاشفي، فإن ايران والسعودية لديهما الكثير من ارضيات التعاون في مختلف مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والعلوم المعرفية، ويجب الاستفادة من هذه الامكانيات.