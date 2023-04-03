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غدا الثلاثاء.. فنلندا تنضم الى "الناتو" بشكل الرسمي

غدا الثلاثاء.. فنلندا تنضم الى
الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" "ينس ستولتنبرغ" أن فنلندا ستنضم بشكل رسمي إلى الحلف غداً الثلاثاء.

العالم - أوروبا

ونقلت وكالة فرانس برس عن ستولتنبرغ قوله: إن “فنلندا ستصبح دولة كاملة العضوية في الحلف اعتباراً من غد وستشارك في كل اجتماعاته”، مشيراً إلى أنها “ستقدم للناتو قوات مدربة واحتياطية إضافة إلى المعدات.”

ولفت ستولتنبرغ إلى أن انضمام فنلندا للحلف “يعني مضاعفة الحدود البرية مع روسيا” وقال: “لم تتم ملاحظة أي تغييرات بالنسبة لوضع روسيا النووي ومع ذلك فإن دول الحلف تراقب الوضع بحذر”.

وكانت فنلندا قدمت في مايو من العام الماضي طلب انضمام لحلف الناتو وهو ما أدانته روسيا، معتبرة أنه “قرار غير مدروس ومبني على هيستيريا (الروس فوبيا) التي يحاول الغرب نشرها.”

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