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شاهد.. معاناة المرأة اليمنية ودورها في مناهضة العدوان

الإثنين ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

نظم المركز اليمني لحقوق الإنسان ندوة بعنوان معاناة المرأة اليمنية ودورها في مناهضة العدوان.

العالم - خاص بالعالم

ثلاثة عشرالفا وخمسمائة وثمانية ضحايا العدوان السعودي من النساء والأطفال منذ ثمانية أعوام حسب احصائيات لمنظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل فيما بلغ عدد الانتهاكات الف ومائة واثنين وخمسين مابين اختطاف واغتصاب جاء ذلك في ندوة للمركز اليمني لحقوق الإنسان لعرض معاناة المرأة اليمنية ودورها في مناهضة العدوان أكدت الاحصائيات ان اكثرمن ثمانية ملايين امرأة وفتاة بحاجة إلى الخدمات المنقذة وان اكثر ستة عشر ألفا من النساء والأطفال بحاجة لتأهيل حركي فيما يقدر ان ٣١%من فتيات اليمن خارج نطاق التعليم نتيجة تدهور الوضع المعيشي.

وعلى الرغم من المعاناة من فقدان المعيل وانعدام سبل الراحة والعيش كبقية نساء العالم إضافة إلى الألم النفسي والمعنوي منذ بدء العدوان الا ان المرأة اليمنية تحملت دورها في مناهضته بدعم الجبهات بالمال والرجال وقوافقل العطاء واقتصاديا بتبني مشروع ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ونفسيا بالتمسك بقضيتها العادلة وصمودها وثباتها واجتماعيا بالحفاظ على وحدة الصف وثقافيا بمواجهة الحرب الناعمة.

كما عملت المرأة اليمنية على التكافل الاجتماعي والنهوض بالاقتصاد الوطني وإظهار مظلوميتها للعالم وابراز صمودها في الجانب الاعلامي وتحملت مسؤولية البيت والأسرة في غياب الزوج والاخوة وربت أبنائها على العزة والكرامة.

وتطالب النساء اليمنيات بإنهاء حالة اللاسلم واللاحرب وقيام الأمم المتحدة بواجبها الانساني والقانوني تجاه معاناة المرأة اليمنية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. معاناة المرأة اليمنية ودورها في مناهضة العدوان

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