نابل التونسية تستخرج زيت نادر يستخدم في ارقی العطور

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شجرة النارنج، معمرة ودائمة الخضرة. يتم جمع أزهارها ثم تقطر الأزهار ذات الرائحة الزكية ليستخرج منها ماء الزهر الذي يستخدم في المأكولات والحلويات وغيرها. جني وتقطير زهر النارنج حدث سنوي وعادة قديمة يمارسها التونسيون منذ أكثر من خمسة قرون وفضلا عن رمزيتها بالنسبة لهم فهي تخلق حركة تجارية وثقافية هامة وخاصة في محافظة ومدينة نابل.

وقالت سامية مرزوق وهي تونسية تعمل في قطف وتقطير ازهار النارنج انها تقطر 26 ليتر من زهر النارنج سنوياً تستخدمه في المأکولات لها ولأولادها کل عام".

وتقول رانيا منصور وهي ايضاً تعمل في قطف وتقطير أزهار النارنج ان زهر النارنج يستخدم في الکثير من الاکلات وحتی في القهوة ويسبب طيب الخاطر والنشاط".

وقبل تقطير الزهر يتم تجفيفه طيلة يومين على الأقل حتى يفرز الزيت وتكون نكهة ماء الزهر المستخرج منه جيّدة. ويفضل غالبية التونسيين ماء الزهر الذي تقطّره ربّات البيوت في المنازل بواسطة القطّار التقليدي عن المقطّر في المصانع.

وتؤمن هذه الحرفة العريقة رزق حوالي ثلاثة آلاف أسرة وفضلا عن استخراج ماء الزهر من أزهار النارنج يتم كذلك استخراج الزيوت التي تستخدم في صناعة المواد الطبية ومواد التجميل والعطور.

ويقول رئيس جمعية حماية مدينة نابل، زهير بلامين:"نابل هي العاصمة التونسية لكل ما هو حرفي وعاصمة البرتقال الحامض. كثير من الناس يعيشون عليها بشكل مباشر أو غير مباشر إما عن طريق تقطير الزهور أو مباشرة من الشجرة. و تزود نابل البلاد بأكملها بماء الزهر".

يذكر أن تقطير طن واحد من أزهار النارنج بالطريقة الآلية يوفر نحو ستمائة لتر من ماء الزهر وكيلوغراما واحدا من زيت النيرولي النّادر الذي يستخدم في صناعة أرقى أنواع العطور في العالم وفي حين وصل سعر الوزنة اي اربعة كيلوغرامات من الزهر الى أكثر من خمسة وعشرين دولارا يصل سعر الكيلوغرام الواحد من زيت النيرولي إلى أكثر من خمسة آلاف يورو.