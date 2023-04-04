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رئيس الجمهورية يجتمع بمجموعة من المنتجين ورواد الاعمال

رئيس الجمهورية يجتمع بمجموعة من المنتجين ورواد الاعمال
الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

استضاف رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي، مجموعة من المنتجين ورواد الاعمال في البلاد.

العالم - ايران

وفي هذا الاجتماع الصريح والودي، الذي عقد مساء الاثنين واستغرق 4 ساعات، طرح العديد من المنتجين ورواد الاعمال وجهات نظرهم وهواجسهم.

وكان من ضمن الحاضرين في الاجتماع؛ غلام حسين إسماعيلي مدير مكتب رئيس الجمهورية، محسن منصوري نائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية، روح الله دهقاني فيروز آبادي نائب رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا ، سيد إحسان خاندوزي وزير الاقتصاد والمالية، سيد رضا فاطمي أمين وزير الصناعة والتجارة والتعدين، محمد رضا فرزين محافظ البنك المركزي.

ووصف محمد مهدي رحيمي مدير عام العلاقات العامة في رئاسة الجمهورية، الاجتماع بأنه كان جادا وخبرائيا وعمليا تماما وموجّها لحل المشاكل ، وذلك بناءً على القضايا التي طرحها رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي.

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رئيس الجمهورية يجتمع بمجموعة من المنتجين ورواد الاعمال