خارجية سوريا: سياسات 'اسرائيل' تدفع المنطقة نحو تصعيد شامل

العالم- سورية

وقالت وزارة الخارجية السورية، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت على مدى الأيام الأربعة الماضية اعتداءات طالت مناطق في دمشق ومحيطها وحمص وريفها أدت إلى استشهاد مدنيين واصابة عدد آخر وإلى أضرار مادية.

واضافت الخارجية: إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسير على خطى رعاتها في واشنطن وعواصم غربية أخرى في تصدير الأزمات والهروب من المشاكل الداخلية إلى الاعتداءات والجرائم الخارجية في تكريس لنهج ينتهك بشكل فاضح القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وتابعت الخارجية: سورية تحذر "إسرائيل" ورعاتها مرة أخرى من مخاطر هذه السياسات العدوانية التي تدفع المنطقة نحو تصعيد شامل ومرحلة جديدة من غياب الأمن وعدم الاستقرار.