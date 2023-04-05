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روسيا وتحذير أوروبا من توسع النيتو الى حدودها

الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ موقف روسيا من اوروبا بسبب دعم الحرب في اوكرانيا وتوسع النيتو الى حدودها؟

العالم – مع الحدث

هل شكلت الخطوة الاوروبية تعديا على أمن روسيا يوجب تدابير مضادة؟ ما الاجراءا تالتي تنوي موسكو اتخاذها ردا على انضمام فنلندا للنيتو مع الترحيب الغربي والامكيركي؟ ماذا عن اعتقاد موسكو عن تسبب الخطوة بتوسع الصراع بلا تأثير في الميدان؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى انضمام فنلندا للنيتو وتوسع الاخيرة الى حدود روسيا.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

رياض عيد – كاتب وباحث سياسي

د. عباس حبيش– خبير بالشؤون الروسية

د. وفيق مصطفى – عضو حزب المحافظين البريطانيين

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