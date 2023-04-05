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سورية: مواقف الاتحاد الأوروبي تبرز مجددا الازدواجية الفاضحة في المعايير التي ينتهجها

سورية: مواقف الاتحاد الأوروبي تبرز مجددا الازدواجية الفاضحة في المعايير التي ينتهجها
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أكدت سوريا، في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين "أن اتفاق المجلس الاوروبي والبرلمان الاوروبي على اعتماد ما سمي أداة مكافحة الاكراه فى مجال التجارة يبرز مجددا الازدواجية الفاضحة فى المعايير التى ينتهجها الاتحاد الاوروبي.

العالم- سورية

وأضاف البيان:"ان سوريا تعبر عن دهشتها لاتفاق المجلس الاوروبي والبرلمان الاوروبي على اعتماد ما سمي أداة مكافحة الاكراه فى مجال التجارة فالاتحاد الاوروبي يعاقب دولا يزعم أنها تفرض تدابير قسرية على دول أخرى فى حين أنه هو ذاته يفرض تدابير قسرية لاشرعية على عدد من الدول النامية ومن بينها سوريا الامر الذى تسبب بمعاناة ملايين المدنيين وعرقلة جهود الدول المستهدفة لتلبية احتياجات شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه والازدهار".

واشارت الوزارة : "ان هذا الموقف يبرز مجددا وبشكل لا لبس فيه الازدواجية الفاضحة فى المعايير التى ينتهجها الاتحاد الاوروبي".

وطالبت الوزارة الاتحاد الاوروبي ب"اعتماد سياسة أكثر اتزانا وانسجاما مع مبادىء القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وصكوك حقوق الانسان والرفع الفورى والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية أحادية الجانب اللاشرعية ووقف سياسات العقاب الجماعي في حق شعوب الدول المستهدفة".

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سورية: مواقف الاتحاد الأوروبي تبرز مجددا الازدواجية الفاضحة في المعايير التي ينتهجها

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