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كدخدائي: مجلس حقوق الإنسان العوبة بيد ناقضي حقوق الإنسان الرئيسين

كدخدائي: مجلس حقوق الإنسان العوبة بيد ناقضي حقوق الإنسان الرئيسين
الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال عضو مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدائي، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بات ألعوبة بيد ناقضي حقوق الإنسان الرئيسين.

العالم - إيران

جاء ذلك في تغريدة نشرها "كدخدائي" اليوم الاربعاء، على خلفية القرار الصادر مؤخرا عن مجلس حقوق الانسان الدولي ضد ايران، وتمديد مهام ما يسمى بـ "المقرر الخاص لوضع حقوق الانسان في ايران".

وكتب عضو مجلس صيانة الدستور في تغريدته : ان القرارات الصادر عن مجلس حقوق الانسان التابعة للمنظمة الاممية، ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، بغض النظر عن كونه يحمل نوايا مسيسة، فهو يدل على النهج الانتقائي للمؤسسة التي تدعي بانها تهدف الى نشر العدالة والنهوض بمستوى الحقوق الانسانية، لكنها باتت العوبة بيد اللاعبين الذين يعدون المنتهكين الرئيسيين لهذه الحقوق.

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