بالفيديو.. إتفاق بكين خطوة أخرى على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

العالم – إيران

خطوة أخرى على مسار عودة العلاقات.. وقع وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان و نظيره السعودي فيصل بن فرحان بياناً مشتركاً يشدد على متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع مجالات التعاون ويساعد على تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

أميرعبد اللهيان وفرحان اتفقا على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين ومواصلة التنسيق بين الوفود الفنية للبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية والزيارات المتبادلة وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين كما اتفق على تعزيز التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

بيان مشترك جاء في ختام اجتماع موسع بين وفدي إيران والسعودية لتفعيل اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي أعلن الشهر الماضي ووصفه الجانب السعودي بالممتاز.

فبحسب اتفاق بكين يجب على الرياض وطهران استئناف علاقاتهم الدبلوماسية خلال 60 يوما وتفعيل جميع الاتفاقيات المشتركة بينهما ومنها اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعلوم بالإضافة إلى الثقافة والرياضة والشباب.

إختيار الصين مكانا لعقد اللقاء بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي يأتي امتداداً لدور بكين الإيجابي في التوصل لاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية وتسهيل التوصل بين البلدين بعد قطيعة دامت سبع سنوات.. لقاء يتوقع أن يتكرر مرة أخرى.. ربما في الرياض أو طهران.

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