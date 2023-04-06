كنعاني يشرح للعالم تفاصيل اتفاق بكين بين إيران والسعودية

العالم – إيران

وفي حديث مباشر مع موفد قناة العالم إلى بكين قال ناصر كنعاني: شهدنا اليوم تحولات مهمة ومؤثرة في العلاقات الثنائية لإيران والسعودية وعلى مستوى المنطقة، حيث اتفق البلدان لإعادة العلاقات والمحادثات الهاتفية بين وزراء البلدين.

وأشار إلى أن اليوم شهد اول اجتماع رسمي لوزراء خارجية البلدين في بكين، وأوضح أن اللقاء الذي حصل شهد جلستان، معلنة ومغلقة، واضاف: كانت المحادثات للحمد لله في إطار مؤثر وبناء، وهناك رغبة لدى البلدين لاستعادة العلاقات وتوظيف كافة الأرضيات لإعادة العلاقات.

وبين أنه تمت الاتفاق منذ اليوم عمليا لتفعيل وتنشيط العلاقات بين البلدين وأيضا إعادة فتح السفارات والقنصليات بأسرع وقت ممكن، وقال: في هذا الإطار وفي الأيام المقبلة سنشهد تبادل الهيئات والوفود لتوفير أرضيات افتتاح السفارات والقنصليات للبلدين.

وأشار إلى أن الجانبان أكدا على الاتفاق لبدء العلاقات في تأمين المصالح للبلدين وأيضا لمصالح بلدان المنطقة والحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

وبين أن هذه المحاور الجديدة أتت لأن تلي العلاقات بالثبات والأمن التام في المنطقة، مشدداً على تنفيذ رغبات وقرارات المسؤولين لدى البلدين، قال إن ذلك ينطوي على تنفيذ الاتفاقيات السابقة.. كما تم القرار على تنفيذ الاتفاقيات خطوة بخطوة في مجال الاقتصاد والتجارة.

وأكد ناصر كنعاني: أيضا تم التأكيد بالنسبة للزيارات وصدور التأشيرات لزيارة الأراضي المقدسة، حيث كانت من المواضيع التي تم تناولها والاتفاق عليها أيضا.

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