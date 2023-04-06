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الصدر يطالب الدول الاسلامية بغلق سفارات الكيان الصهيوني

الصدر يطالب الدول الاسلامية بغلق سفارات الكيان الصهيوني
الخميس ٠٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

طالب السيد مقتدى الصدر الدول العربية والاسلامية بغلق سفارات الكيان الصهيوني ووقف الاعتداءات الارهابية الصهيونية ضد مقدسات المسلمين.

العالم- العراق

وجاء في بيان السيد الصدر:

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الصدر يطالب الدول الاسلامية بغلق سفارات الكيان الصهيوني

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