أطعمة ومشروبات خطر على مريض الضغط في رمضان

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وطالبت بتجنب تناول المخللات، واللحوم، والأغذية المحفوظة بالأملاح، لأنها تسهم في ازدياد المتاعب الصحية لمريض الضغط.

وحذرت هيئة الدواء المصرية من شرب مستخلص عرق السوس يومياً لعدة أسابيع، لأن تناول 5 جرامات منه بشكل منتظم، قد يسبب ارتفاعاً في ضغط الدم، ما يشكل خطراً على صحة المريض.

ونصحت الهيئة باتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات، خاصة الورقية، مثل السبانخ، مع التركيز على الأغذية الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والخبز الأسمر والشوفان، وتجنب السكريات، والمشروبات الغازية. ​​

ودعت إلى تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، أو خالية الدسم، مع تجنب أنواع الأجبان التي تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح، وكذلك الأغذية الغنية بالدهون المشبعة، مثل اللحوم الحمراء والمقليات، مشددة على ضرورة التركيز على الأغذية الغنية بعنصر الأوميجا ٣، مثل الأسماك وزيت الزيتون​.​

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أهمية التركيز على مصادر البوتاسيوم، مثل الموز والمشمش والتمر، لما لها من دور كبير في تنظيم ضغط الدم.​