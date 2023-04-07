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'حماس' تبحث مع روسيا عدوان 'إسرائيل' على غزة ولبنان والأقصى

'حماس' تبحث مع روسيا عدوان 'إسرائيل' على غزة ولبنان والأقصى
الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

بحثت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، مع مسؤول روسي رفيع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان والمسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

العالم - فلسطين

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراء رئيس مكتب العلاقات الدولية بالحركة موسى أبو مرزوق، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بحسب بيان أصدرته "حماس".

وأجرى أبو مرزوق اتصالا هاتفيا مع بوغدانوف الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي بالشرق الأوسط وإفريقيا "لبحث العدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان وضرورة وقفه بشكل فوري، والاعتداءات المتواصلة بحق المسجد الأقصى"، وفق البيان.

و"استعرض أبو مرزوق جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني "متمسك بحقوقه، وأن حركة حماس ستدافع عن شعبنا بكافة السبل المتاحة".

بدوره عبّر المسؤول الروسي عن "موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، واستعرض الجهود التي تبذلها بلاده في هذا الصدد مع الأطراف المعنية".

ومساء الخميس شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية ضد أهداف قال إنها تابعة لحركة "حماس" في عدة مناطق بقطاع غزة، فيما ردت فصائل فلسطينية برشقات صاروخية تجاه "مستوطنات غلاف غزة"، دون وقوع إصابات.

يأتي ذلك، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي يوم أمس، إطلاق 37 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه منطقة الجليل (شمال) غداة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بالقدس المحتلة، فجر ومساء الأربعاء، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.

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