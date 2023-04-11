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الجيش الإيراني يضم 1084 نوعا من المعدات والأسلحة الجديدة إلى وحداته

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

الجيش الايراني يعزز معداته العسكرية بالصناعات المحلية المتطورة.. وفي احدث خطوة في هذا المجال تم الحاق1084 نوعا من المعدات والأسلحة الجديدة، التي أعيد تجهيزها وإعادة إنتاجها من قبل القوات البرية لجيش الجمهورية الاسلامية بعد ازاحة الستار عنها من قبل القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي.

العالم - خاص بالعالم

واكد اللواء عبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش الإيراني:"من مميزات الأسلحة الجديدة التي صممها خبراء في الجيش هي أنها قادرة على ضرب الاهداف بعيدة المدى والنقاط المحددة والاهداف الذكية بدقة وأيضا فيها امكانية الربط الشبكي".

قائد القوات البرية للجيش الايراني، العميد كيومرث حيدري اكد أيضا أن الاسلحة الجديدة التي اضيفت لترسانة قواته متطورة وتم انتاجها وفق أحدث مكتشفات العلوم والتكنولوجيا على مستوى العالم وستزيد من القوة القتالية للقوات البرية

وقال العميد كيومرث حيدري قائد القوات البرية للجيش الإيراني:"إن الحرب مثل كائن حي يتغير شكلها وحجمها ومعيارها كل يوم، وصلنا لحد الان الى نتائج مرضية لكن في المستقبل يجب أن نقوم بدراسة وتطوير وانجاز اكثر من الان".

ومن الإنجازات الجديدة التي أضيفت إلى القوة البرية للجيش طائرة الحرب الإلكترونية من طراز مهاجر 6 وهي مركبة جوية بدون طيار للتشويش الالكتروني، ودعم الحرب الإلكترونية والهجوم الإلكتروني ضد شبكات اتصالات العدو.

وايضا طائرات بدون طيار 'سوئيج بليد'والتي تستخدم بشكل شائع من قبل الوحدات والقوات الخاصة. هذه المسيرات قادرة على تدمير جميع أنواع الأهداف الثابتة والمتحركة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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