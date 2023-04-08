المقاومة كانت ولا زالت مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة + فيديو

العالم – الكيان الإسرائيلي

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار أبوالحسن إلى أن حالة من التخبط الواضح لدى العدو الصهيوني، فيما أن المقاومة الفلسطينية اليوم بثباتها وصبرها وصمودها سجلت نقطة لصالحها على العدو الصهيوني بتوحيد الساحات الفلسطينية وتوحيد جبهة المقاومة الموحدة وتوحيد جموع الشعب الفلسطيني حول خيار واحد وهو خيار المقاومة.

وأشار إلى أن: الأمور تشتت لدى العدو في التفكير في أدوات الرد، حيث كان الرد باهتا جدا، وكانت التقديرات والترويج للإعلام بشكل أن أيام قاسية ستكون.. واستعدت المقاومة، ولا زالت مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة التي يحاول العدو الصهيوني فيها ضرب المقاومة وإفشال ما يدور من توحد لكل الساحات.

وأكد أن فشلا ذريعا ضرب العمق الصهيوني من خلال إرباكه وما يدور في حكومته اليمينية المتطرفة، وقال: إن المقاومة الفلسطينية كان لها دور واضح في كيفية إدارة المعركة مع هذا العدو الصهيوني وتوحيد الساحات لصالح المقاومة الفلسطينية.

وأضاف: هذا الأمر يؤرق ويزعج العدو الصهيوني ويشكل إرباكا واضحا لمنظومة العدو الصهيوني.. فتارة يتحدث نتنياهو أنه سيكون هناك توسيع، وتارة الجيش يتحدث مرة أخرى أنه لا يمكن أن يكون هناك توسيع لدائرة المعركة وتوسيع خطوات النار دوائر العدوان على أبناء شعبنا الفلسطيني وتارة أخرى توسع حكومة بن غفير دائرة العنف ضد مقدساتنا وباحات المسجد الأقصى والرد.

وخلص إلى القول إن: الرد واضح، و هو تكتيك وترتيب إدارة واضحة ومحكمة من قبل فصائل المقاومة للرد على هذا العدو الصهيوني.. وهو منذهل ومتفاجئ ويفكر الآن ألف مرة قبل أن يخوض معركة على أي ساحة من الساحات.

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