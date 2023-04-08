السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
٠١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الايرانية: تسجيل 884 إصابة و 37 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 884 إصابة و 37 وفاة جديدة بكورونا
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 884 إصابة و 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 597 ألفا و 982 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 447 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 348 ألفا و 731 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 844 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 37 وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 145 ألفا و 571 حالة وفاة.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 506 آلاف و 499 لقاحا.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 30 ألفا و 163 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 18 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 76 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 227 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 127 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

روابط ذات صلة

ايران تسجل 1064إصابة و 36 وفاة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صنعاء تدين العدوان الصهيوني على قطاع غزة وجنوب لبنان

صنعاء: تأجيل طرف مأرب تنفيذ تبادل الاسرى عرقلة واضحة للاتفاق

بالفيديو... آخر تفاصيل الانفجار الذي وقع قرب مطار السليمانية

الصحة الايرانية: تسجيل 884 إصابة و 37 وفاة جديدة بكورونا

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. اليمن وآفاق وقف الحرب والحل السياسي

لأول مرة في ايران والشرق الأوسط... علاج المصابين بالاكتئاب المزمن عبر زرع جهاز vns