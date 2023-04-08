السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 08-04-2023

السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 08-04-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 08-04-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 07-04-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وول ستريت جورنال تنفي تهمة "التجسس" الموجهة إلى مراسلها في روسيا

روسیا تسيطر على 90% من باخموت.. وتحييد 500 عسكري أوكراني

رئيس أركان الجيش الجزائري: أوكلت لسلاح الدرك مهام حساسة كثيرة

بالفيديو.. حكومة نتنياهو تعاني من أزمات سياسية وأمنية وعسكرية

بالفيديو... الرئيس العراقي يطالب أنقرة بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار

محاولة لتعكير أجوائها.. أمريكا ترسل غواصة نووية للشرق الأوسط