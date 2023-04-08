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الحشد الشعبي يقضي على انتحاري حاول تفجير نفسه وسط رعاة أغنام في الأنبار

الحشد الشعبي يقضي على انتحاري حاول تفجير نفسه وسط رعاة أغنام في الأنبار
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن قتل انتحاري حاول تفجير نفسه وسط رعاة أغنام غرب المحافظة.

العالم - العراق

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، في بيان: إن" قواتنا المتمركزة في قاطع عمليات المنطقة الغربية لمحافظة الأنبار في منطقة اللملصي، استطاعت أن تنقذ عددا من رعاة الأغنام بعدما تعرضوا لهجوم داعشي".

وأضاف مصلح، أن" أبطالنا تمكنوا من قتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا حاول تفجير نفسه، وسط رعاة الأغنام وإصابة إرهابي آخر، بعد أن أبلغ الأهالي قوات الحشد الشعبي".

وتابع، أن" قوة من اللواء 17 بالحشد الشعبي تتمركز حاليا في منطقة العملية، تحسبا لأي هجوم آخر يستهدف الأهالي من رعاة الأغنام"، مشيرا إلى" وجود تعاون وتنسيق كبير مع الأهالي في الأنبار، حيث انتهت العملية دون خسائر من المدنيين أو قوات الحشد الشعبي".

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الحشد الشعبي يقضي على انتحاري حاول تفجير نفسه وسط رعاة أغنام في الأنبار