الأردن يحذر الإحتلال من تزوير الحقائق حول ما يجري في الأقصى

العالم - الأردن

وأضاف المصدر، حسبما نقلت وسائل إعلام أردنية، أن الخارجية الأردنية رفضت استلام رسائل حاول كيان الإحتلال إرسالها عبر أطراف وسيطة حول ما يجري في المسجد الأقصى.

وبين المصدر أن الخارجية أبلغت هذه الأطراف أنها ترفض ادعاءات الكيان الصهيوني ومحاولاته تزييف الحقائق عبر اتهام دائرة الأوقاف بالمسؤولية عن التوتر في الحرم القدسي.

وأعلمت الخارجية الأردنية الأطراف الوسيطة أن الأردن مستعد لاستقبال رسالة مباشرة من كيان الإحتلال في حال كان مفاد هذه الرسالة أن [إسرائيل] أوقفت انتهاكاتها للمسجد الأقصى والوضع التاريخي والقانوني القائم واعتداءاتها على المصلين، ورفعت القيود المفروضة على حرية العبادة.

وقال المصدر إن وزارة الخارجية كثفت اتصالاتها الإقليمية والدولية المستهدفة حشد موقف دولي يوقف الاجراءات الاسرائيلية، وأضاف أن الأردن مستمر في العمل على تهدئة الأوضاع بالعمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية.

ومساءيوم أمس حذرت الخارجية الأردنية في بيان لها من "التبعات الكارثية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل"، مضيفة أن هذه التصرفات ستدفع الأوضاع نحو المزيد من التوتر والعنف الذي "سيدفع ثمنه الجميع".

وشدد البيان على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك "هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة شؤون الحرم وقادرة على ضمان أمنه إذا ما أوقف الاحتلال اعتداءاتها على الأقصى، ورفعت القيود التي تفرضها عليها وعلى طاقمها، واحترمت الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات وحق المصلين في العبادة".