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هذا ما قاله ميقاتي حول العدوان الصهيوني على لبنان

هذا ما قاله ميقاتي حول العدوان الصهيوني على لبنان
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والانتهاك المتمادي للسيادة اللبنانية أمر مرفوض،وقد قدمنا شكوى جديدة بهذا الصدد الى الامين العام للامم المتحدة والى مجلس الامن الدولي.

العالم_لبنان

وعن اطلاق الصواريخ من الجنوب والقصف الاسرائيلي على قرى لبنانية، وما يقال عن غياب وعجز حكوميين حيال هذا الامر، قال امام زوراه ان كل ما يقال في هذا السياق يندرج في اطار الحملات الاعلامية والاستهداف المجاني، لانه منذ اللحظة الاولى لبدء الاحداث في الجنوب ، قمنا بالاتصالات اللازمة مع جميع المعنيين، ومع الجهات الدولية الفاعلة بعيدا عن الاضواء ، لان هذه المسائل لا تعالج بالصخب الاعلامي أو بالتصريحات.

واضاف ميقاتي: كما اوعزت الى وزارة الخارجية بالتحرك على خط مواز واجراء الاتصالات المناسبة، وعندما تمت المعالجة المطلوبة أدلينا بالموقف الدقيق والواضح.

وتابع قائلا: خلال الازمة كنت اعقد اجتماعا مع وزير الدفاع الايطالي غويدو كروزيتو وطلبنا منه الضغط على "اسرائيل" لوقف اي عمليات تؤدي الى مزيد من التوتر في الجنوب.

وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لقد تبين من التحقيقات الاولية التي قام بها الجيش أن من قام باطلاق الصواريخ، ليست جهات منظمة، بل عناصر غير لبنانية، وأن الامر كان عبارة عن ردة فعل على العدوان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية وقطاع غزة.

وأكد أن الهجوم الاسرائيلي على المصلّين في المسجد الاقصى وانتهاك حرمته أمر غير مقبول على الاطلاق ويشكل تجاوزا لكل القوانين والاعراف ويتطلب وقفة عربية ودولية جامعة لوقف هذا العدوان السافر.

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