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باقري كني: استعادة الهوية الآسيوية ستجلب السلام والاستقرار للمنطقة والعالم

باقري كني: استعادة الهوية الآسيوية ستجلب السلام والاستقرار للمنطقة والعالم
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

 قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني" إن التطورات الأخيرة في العلاقات بين دول منطقة الخليج الفارسي أثبتت أن استعادة الهوية الآسيوية ستحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

العالم - ايران

وأشار باقري كني إلى القدرات المختلفة للتعاون بين البلدين وقال إن تعزيز التعاون بين طهران وطوكيو يوفر أرضية للسلام والاستقرار ويضمن مصالح البلدين ولا يهدد مصالح أي طرف.

وتأتي هذه التصريحات خلال مشارکته الاجتماع الثلاثين للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية إيران واليابان، الذي اقيم أمس السبت في العاصمة الإیرانیة طهران.

کما لفت إلى الخلفية التاريخية للبلدين في قارة آسيا، مؤکدا أن التطورات الأخيرة في العلاقات بين دول منطقة الخليج الفارسي أثبتت أن استعادة الهوية الآسيوية سيجلب السلام والاستقرار للمنطقة والعالم.

وفي إشارة إلى الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الکیان الصهيوني في الأراضي المحتلة، شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة من قبل جميع الحكومات وخاصة الحكومات الغربية، وقال إن الإدانة الواضحة لهذه الجرائم هي أقل الإجراءات التي يمكن اتخاذها دفاعاً عن الشعب الفلسطيني المظلوم وتحرير حقوق الإنسان من قبضة مصالح وسياسات العديد من القوى الغربية.

من جانبه أکد النائب السياسي الأول لوزیر الخارجية الياباني "يامادا" في هذا الاجتماع على الصداقة بين شعبي البلدين والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل بين حكومتي إيران واليابان، مشيرا إلى قدرات تعزيز العلاقات الثنائية.

وصرح أن اليابان عازمة على توسيع وتعزيز علاقاتها مع إيران في المجالین الإقليمي والدولي بما يتجاوز العلاقات الثنائية.

وناقش الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني" والوفد الياباني برئاسة النائب السياسي الأول لوزیر الخارجية اليابانية "يامادا" ، مختلف القضايا في العلاقات بين إيران واليابان في ضل التطورات العالمية خلال الاجتماع الثلاثين للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية إيران واليابان.

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