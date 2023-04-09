شاهد.. هلع في امريكا.. زومبي في 48 ولاية

العالم - الاميركيتان

وقالت تقارير أمريكية، إنّ الأمر يتعلق بمخدر جديد انتشر بين الشباب، يؤدي تعاطيه إلى خفض معدل ضربات القلب، ما يُحدث خطراً على نفسه ومن حوله، وقد ينتهي به المطاف إلى الموت.

وهذا المخدّر يُعرف باسم مخدر "ترانك"أو "الزومبي"، وفي ولاية تكساس، تمّ الإعلان عن أربع وفيات على الأقل حتى الآن ناتجة عن هذا العقّار. وذلك في وقت حذّرت فيه إدارة مكافحة المخدرات، السكان من انتشار هذا العقار في السوق السوداء، وحثّت السكان على توخي الحذر.

وكإجراء احترازي انتشرت في عدة مدن حالياً وحدات طبية متنقلة، لمساعدة أولئك الذين يعانون من الآثار الجانبية المروّعة لهذا المخدر.

ما هو 'عقار الزومبي'؟ يستعين الاطباء البيطريون بتخدير الحيوانات الضخمة بمادة الزيلازين المهدئة، لكن عندما تخلط الزيلازين بمادة فينتانيل تنتج تركيبا خطراً يسمى ترانك أو مخدر الزومبي، حيث عندما يتعاطاه أي انسان، يتحول الى زومبي بمعنى الكلمة.

مخدر الزومبي يثبط الجهاز العصبي ويحول الانسان الى خرقة امکانية السيطرة علی جسده فيفقده التوازن في المشي والسيطرة على الحركات والأحاسيس ويصبح منظره مخيفا ويفقد انسانيته، بسبب انخفاض الوعي نتيجة الانخفاض في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وبطئ في التنفس، وكذلك يسبب جروحاً خطيرة وتعفناً في طبقات الجلد، والذي يؤدي الى بتر الاطراف إذا لم تُعالَج، ومن هنا لُقب بـ"عقار الزومبي".

وأصدرت ادارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة تحذيراً من استخدام هذا الخليط المميت والاكثر فتكاً على الاطلاق، الذي أصبح منتشرا في 48 ولاية أمريكية من أصل 50 ولاية، بحسب الادارة.

وينتشر المخدر في الولايات المتحدة بسبب سهولة الحصول عليه، كما أنه غير مكلف نسبياً. فالدواء الذي يستخدم بشكل واسع في صناعة الأدوية البيطرية، لا يعد مادة خاضعة للرقابة في أمريكا.